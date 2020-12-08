В России бросили за решетку изнасиловавшего девять детей мужчину

Суд приговорил 53-летнего россиянина к 24 годам тюремного заключения за сексуальное насилие в отношении девяти детей, передает Общественная служба новостей. Сообщается, что злодей нападал на малолетних жертв в Московской и Тверской областях в период с декабря 2016 по июль 2017 года. Ранее он был судим за аналогичное преступление. После освобождения он сменил фамилию, имя и отчество, а вот свое поведение менять не стал.
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