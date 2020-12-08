Умер прославленный летчик-испытатель Чак Йегер

Мировая общественность потрясена трагическим известием. Стало известно, что ушел из жизни летчик-испытатель Чак Йегер.
Прославленный деятель не дожил до своего 98-летия, передает телеканал "360". Стоит отметить, Йегер стал известен как первый в истории человек, который превысил скорость звука на самолете.
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