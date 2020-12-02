"Поволжский маньяк" признался в зверствах над женщинами

Изувера обвинили в убийстве 26 пожилых женщин в начале 2010-х годов в Татарстане и соседних регионах. Последнее преступление, по версии следствия, произошло в 2012-м.
Серийный убийца признал свою вину. Он просил, чтобы его поместили под домашний арест, так как дома у него дети, но суд ему отказал.
Известно, что ранее 38-летний Радик Тагиров работал слесарем и был судим за кражу. Шесть-семь лет мужчина жил в Москве, употреблял наркотики, а в 2018 году вернулся в Казань. По словам маньяка, с запрещенными веществами он завязал.
Как писали "Дни.ру", Тагирова задержали утром 1 декабря. Три года назад заместитель руководителя Главного управления криминалистики СК России Иван Стрельцов сообщал, что "поволжским маньяком", вероятно, является житель Удмуртии.
Тогда же он объявил о награде в три миллиона рублей за ценную информацию о преступнике. Ранее появилась информация, что маньяка смогли вычислить благодаря генетической экспертизе.
Популярные темы форума
Диего ушел в вечность
Д Н Ишки прикольный форум!
Достали уже!
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Вопрос к мужчинам
Рашка-Парашка
Как вас наказывали в детстве?
Парень бьёт
Начальник похотливое животное
Волосы у мужчин