В Челябинске женщина заказала другу убийство бывшего мужа

Громкое преступление расследуют в Челябинской области. Уточняется, что россиянка попросила знакомого убить ее бывшего мужа.
Мужчина, к которому злоумышленница обратилась с просьбой, обратился в правоохранительные органы. В данный момент решается вопрос о предъявлении обвинения подозреваемой, пишет URA.ru.
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