Российский сапер погиб в Карабахе после тяжелого ранения

Стало известно о трагедии, связанной с отечественным военнослужащим. В прессе распространяется информация о том, что в Нагорном Карабахе погиб сапер из России.
По данным РИА Новости, офицер получил тяжелые ранения в результате взрыва. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить экспертам.
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