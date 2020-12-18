Скончался карикатурист журнала "Мурзилка" Валерий Дмитрюк

Стало известно о кончине прославленного российского художника. Уточняется, что ушел из жизни карикатурист Валерий Дмитрюк.
Известно, что он не дожил до своего 81-летия. Также сообщается, что Дмитрюк болел коронавирусом. Наибольшую популярность художник обрел благодаря работе в журнале "Мурзилка", напоминает телеканал "360".
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