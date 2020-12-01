В Казани задержали предполагаемого "поволжского маньяка"

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в серии убийств пожилых женщин. Преступника, который прозвали "поволжским маньяком", начали искать девять лет назад.



С марта 2011-го по сентябрь 2012-го в Татарстане и других регионах Поволжья произошла серия убийств пожилых женщин. Мужчина душил одиноких пенсионерок, вероятно, представляясь специалистом из коммунальных или социальных служб. "Поволжский маньяк" мог совершить от 19 до 32 убийств.

Издание "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник сообщило, что подозреваемым в этом деле стал 38-летний Радик Тагиров. Его задержали во вторник утром, 1 декабря. KazanFirst, в свою очередь, отмечает, что данные о предполагаемом "поволжском маньяке" появились от федерального центра.

Также есть информация, что Тагирова смогли вычислить благодаря генетической экспертизе. По данным "Реального времени", этот мужчина дважды был судим. Что касается серии убийств, то он якобы признает свою вину и даже плачет. Официальных данных от правоохранительных органов пока не поступало.

Напомним, три года назад заместитель руководителя Главного управления криминалистики СК России Иван Стрельцов сообщал, что "поволжским маньяком", вероятно, является житель Удмуртии. Тогда же он объявил о награде в три миллиона рублей за ценную информацию о преступнике.