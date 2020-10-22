В Стамбуле упал самолет

В районе Бююкчекмедже в Стамбуле потерпел крушение тренировочный самолет, передает телеканал "360" со ссылкой на местные СМИ. Данных о жертвах катастрофы и пострадавших пока не поступало.
В районе Бююкчекмедже в Стамбуле потерпел крушение тренировочный самолет, передает телеканал "360" со ссылкой на местные СМИ. Данных о жертвах катастрофы и пострадавших пока не поступало.
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