В Москве посетитель хинкальной устроил стрельбу

Посетитель хинкальной на юго-востоке Москвы устроил стрельбу. Противоправное деяние совершил подвыпивший гражданин.
По данным телеграм-канала Mash, злоумышленник зашел в забегаловку около метро Рязанский проспект, поел на 900 рублей и отказался платить. Официанты пытались получить положенное, но мужчина был настроен негативно, из-за чего завязалась драка. Внезапно дебошир достал пистолет, произвел выстрел в землю, пытался добежать до машины, но был схвачен сотрудниками заведения. Сейчас с хулиганом разбираются полицейские.
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