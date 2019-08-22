В Екатеринбурге три полицейских изнасиловали женщину в машине

В Екатеринбурге трех полицейских задержали за насилие над женщиной. Преступление было совершено в служебном автомобиле, пишет Царьград со ссылкой на Следственный комитет.
Известно, что жертвой насильников в погонах стала 22-летняя уроженка Казахстана. По некоторым данным, полицейские подкараулили ее на выходе из сауны. После девушка написала на силовиков заявление.
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