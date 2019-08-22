В Екатеринбурге три полицейских изнасиловали женщину в машине

Новости Украины Гороскоп Игры Форум "Дом-2"

Самое читаемое

Волочкова разбилась по дороге из Греции
Зеленский получил неожиданный удар в спину
"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер
Сдавший Лукашенко сделал заявление о болезни
"Бабушка и внук": фото Пугачевой и Галкина подняли на смех
партнеры
Четверг 22 августа
Лента новостей
21:42
"Очень клевый эпизод": Арбенину перепутали со звездой футбола
21:28
Ученые разрушили миф об одиноких кошатницах
20:55
"Перестал узнавать": Толкалина открыла правду о бывшем муже
20:51
Получившая страшный диагноз экс-жена Ефремова отказалась от бесплатной помощи врачей
20:49
Зеленский бросился в ноги Трюдо от страха перед Путиным
20:48
Пострадавшая в отеле Турции русская девочка не транспортабельна
20:36
Молодежный фестиваль "PROлето" пройдет на проспекте Сахарова и ВДНХ
20:33
Жительница Ижевска создала сеть борделей в саунах
20:23
Модель с самыми большими глазами покоряет мир (фото)
20:16
Захарова сразила кавказцев лезгинкой (видео)
20:13
Украинцы взвыли из-за флага России в Донецке
19:56
В театре "Ленком" рассказали о состоянии Марка Захарова
19:51
Оставшаяся без сына Джоли едва сдержала слезы
19:37
Полуобнаженная Беллуччи оконфузилась в воде
19:35
В Башкирии мужчина жестоко убил знакомого и спрятал труп
18:31
Семенович с потрохами сдала ненакрашенную Стоцкую
18:05
Студенты получили сертификаты участников студотряда метро Москвы
18:03
"Вдруг паралич?": вид свернувшего шею Ромы Желудя шокировал врачей
18:02
Не нужен: люди откровенно высказались о Крымском мосте
17:34
"Под фанеру не успела!": Лолита опозорилась на глазах у публики
17:28
На Украине признали поражение после триумфа Путина во Франции
17:19
Вскрылась тайная связь Маркл и известным спортсменом
17:00
На ВДНХ пройдет фестиваль уличной культуры "Ритм Моего Города"
16:56
В Праге осквернили памятник Герою Советского Союза
16:49
"Дочь довела Лидию до клиники": Алибасов набросился на Шукшину
16:44
В расследовании убийства Круга поставлена точка
16:10
"Именно сейчас осознал": муж Нюши огорошил откровенным признанием
15:51
Самый большой Автомузей в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
15:48
Украинцы захлебываются желчью из-за одетого с иголочки Путина
15:30
Подложила свинью: Крутой раскрыл подробности конфликта с ушлой Вайкуле
15:26
Ошарашенной Семенович прилюдно сделали предложение руки и сердца
15:01
Победитель сочинской олимпиады продает подаренную властями квартиру
15:00
"Свидетелей убирают": любопытному Корчевникову пригрозили прямо в эфире
14:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 августа 2019 года
14:46
Названо неожиданное условие возвращения Крыма Украине
14:33
Трампа втянули в грязный расистский скандал
14:30
Под Новгородом просрочивший выплату кредита мужчина ушел жить в лес
14:15
Нахамившего Путину Зеленского прилюдно опозорили
14:08
Будет хуже: обломки разрушающегося "Титаника" попали на видео
13:56
Билан вернулся к Андреевой после загула с грудастой красоткой
13:52
Заговоривший о болезни Лукашенко выболтал личную тайну
13:42
Страшный взрыв перепугал жителей Чечни
13:36
Эмоции женщины во время беременности гробят психику будущего ребенка
13:28
Собравшая всех наследников вместе модель умилила народ
13:26
После встречи с Путиным Макрона застали за сомнительным занятием
13:15
"Что с лицом?": почерневшая Дана Борисова шокировала Сеть
13:12
Оскорбленный Порошенко объявил войну Зеленскому
13:07
В Кемеровской области оголтелые цыгане устроили поножовщину
12:45
Владимир Пресняков молится о побитом сыне Никите
12:41
Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
12:34
Что сказала перед смертью обессилевшая Александра Назарова
12:20
8 раненых: в Назрани устроили массовую драку с перестрелкой
11:59
Бесстыдник Куценко схватил Толкалину за интимный орган
11:56
"Наркота?": знаменитый певец в эпатажном образе шокировал поклонников
11:55
"У них есть сын": Исаева проговорилась о связи Подольской с мужем Гурцкая
11:51
Путин поставил на место хамоватого Зеленского
11:38
В Подмосковье нашли боевые снаряды времен войны
11:27
Крал иконы: под Москвой серийный вор обчистил квартиры на 4 миллиона
11:20
Москвичам подарят целую ночь театральных премьер
11:11
Юный сын Королевой официально вышел в свет с любовницей из "Дома-2"
11:06
Заявившийся в церковь в похабном виде Тарасов нелепо оправдался
10:54
Скандалист Лукашенко влип в серьезные неприятности
10:39
Фестиваль "Телемания" откроет двери "Останкино" для молодых профессионалов
10:29
В Петербурге из-за пожара на теплоходе погиб человек
10:21
"Огонь!": избавившаяся от штанов Брежнева довела народ до экстаза
10:19
Шепелев грязно выругался от криков рыдающего ребенка
10:16
Есть пострадавшие: под Москвой пассажирский автобус опрокинулся в кювет
09:51
Изменившийся Фадеев поверг народ в шок после разрыва с Наргиз
09:41
Жена 56-летнего Тарантино ждет ребенка
09:39
Рассекретившая роман с народным артистом Волочкова появилась в фате и дырявых штанах
09:04
Русский Кен оказался на грани жизни и смерти
08:57
"Чтобы никаких контактов не было": внучку Назаровой лишили матери
08:13
Грезящий о Крыме наглец Зеленский осмелился хамить Путину
08:13
"Какая прелестная!": бывшую жену Ефремова "облизали" после страшного известия
06:09
Раскрыта подноготная конфликта между Фадеевым и Наргиз
04:26
"Мне искренне жаль": известная певица о "разводе" Глюкозы
03:00
Ученые создали белье с бактериями против запаха тела
02:04
"Забыли": важная встреча Путина началась с казуса (видео)
00:55
Народ поражен переменами во внешности Елки
00:13
Грязное белье умершей Назаровой вывалили на всеобщее обозрение
23:08
"В шоке": разборки из-за голого сына Собчак вызвали оторопь
22:52
Трамп заговорил о покупке Гренландии
22:41
Отправившуюся в Шотландию Маркл поселят подальше от Миддлтон
22:29
Муж известной певицы подал на развод
21:51
Украинцы лишились покоя после правды о строительстве Крымского моста
21:46
Оставшейся сиротой внучке Назаровой не дают проститься с любимой бабушкой
21:45
Под Курганом в страшном ДТП погибли мать и ребенок
21:18
Назван самый высокооплачиваемый актер
20:57
Водитель-наркоман остановил движение в Ижевске
20:50
17-летний сын Королевой миловался на публике с 24-летней звездой "Дома-2"
20:46
"Уже полтос и вялый": брошенного женой Григорьева-Апполонова унизили
20:42
"Шла кровь из глаз и рта": женщина втайне от мужа решилась на увеличение груди
20:41
Собака уехала от хозяев на электричке в Волоколамск
20:08
Новый любовник позвал Рапунцель замуж
20:04
В Подмосковье вместо замены качели "починили" веревками
19:32
Биография Сулеймана Керимова
19:20
Екатерина Гусева скорбит из-за страшной потери
19:20
"На лицо набросилась": Бузова завопила после наглого нападения
19:07
"Сексуем и шалим!": Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы
19:07
Беременным россиянкам посоветовали не ездить в Испанию
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Биография Сулеймана Керимова
В гробу Вилли Токарева оказалась другая звезда
Коуч назвала детей лучшим мотиватором личностного роста
"Ребенок страшненький": народ заклевал внука Юдашкина
Кровавый клоун: Зеленского публично унизили
"Она его спровоцировала": мать подозреваемого в убийстве известной модели бросилась к Малахову
Происшествия

В Екатеринбурге три полицейских изнасиловали женщину в машине

прочитано 308 раз

В Екатеринбурге трех полицейских задержали за насилие над женщиной. Преступление было совершено в служебном автомобиле, пишет Царьград со ссылкой на Следственный комитет.

Известно, что жертвой насильников в погонах стала 22-летняя уроженка Казахстана. По некоторым данным, полицейские подкараулили ее на выходе из сауны. После девушка написала на силовиков заявление. 

22 августа 2019, 21:03

комментарии

Политика

Названо неожиданное условие возвращения Крыма Украине
Трампа втянули в грязный расистский скандал
Нахамившего Путину Зеленского прилюдно опозорили
Заговоривший о болезни Лукашенко выболтал личную тайну

Шоу-бизнес

Год без Караченцова: чем занимается энергичная вдова Поргина
"Это навсегда": потерявший от любви голову Богомолов сделал смелое признание
"Перестал узнавать": Толкалина открыла правду о бывшем муже
Получившая страшный диагноз экс-жена Ефремова отказалась от бесплатной помощи врачей

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой
Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Шоу-бизнес

Раскрыта подноготная конфликта между Фадеевым и Наргиз

Детали громкого скандала
Шоу-бизнес

Народ поражен переменами во внешности Елки

Певица предстала в странном виде
Шоу-бизнес

Русский Кен оказался на грани жизни и смерти

Всплыли страшные подробности
Шоу-бизнес

"У них есть сын": Исаева проговорилась о связи Подольской с мужем Гурцкая

Пиарщица показала ребенка

Гороскоп

"Теперь – горе": Кабаевой предрекли нелегкую судьбу
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

"Построен на костях": заявление о Крымском мосте взбудоражило народ
Проливные дожди затопили улицы и дома на Дальнем Востоке (видео)
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru