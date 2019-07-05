СМИ: Отца Собянина экстренно везут в реанимацию

Департамент здравоохранения Москвы направил в элитный поселок Николино на Успенском шоссе две бригады скорой помощи, в том числе реанимационный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По словам источника в ведомстве, 93-летнему отцу мэра столицы Сергея Собянина стало плохо. Семен Федорович потерял сознание – врачи везут пенсионера в больницу. Официального подтверждения информации пока нет, в Департаменте здравоохранения ситуацию не комментируют.
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