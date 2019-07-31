Тушили 4,5 часа: под Москвой произошел страшный пожар

В Рузе загорелся частный коттедж. ЧП случилось в минувший вторник, 30 июля.
Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. На ликвидацию возгорания ушло четыре с половиной часа. К тушению пожара были привлечены девять человек и три единицы техники, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
По предварительным данным, никто не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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