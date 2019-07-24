На сотрудника МЧС завели уголовное дело после трагедии детском лагере в "Холдоми"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудника МЧС. Его подозревают в халатности, которая могла привести к пожару в детском лагере "Холдоми".
Фигурант дела был там на плановых учениях в июле 2019 года. Тогда были выявлены нарушения, связанные с пожарной безопасностью, передает НСН. Однако подозреваемый не принял никаких мер, чтобы руководство лагеря исправило ситуацию.
Напомним, что трагедия произошла в "Холдоми" в ночь на 23 июля. Пожар уничтожил 20 палаток, в которых находились дети. Всего в лагере отдыхали 189 ребят, передает телеканал "360".
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