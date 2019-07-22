В Гонконге пассажиров метро избила вооруженная толпа

На пассажиров метро в Гонконге произошло внезапное нападение. Группа молодых людей в белых футболках и в масках атаковала мирных жителей. Кроме того, в качестве оружия они использовали палки и металлические пруты.
Судя по всему, это было продолжением масштабной акции протеста. До этого беспорядки произошли на улице – митингующие стали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.
В ходе нападения в подземке пострадали 45 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Нападавшие избили людей, потому что посчитали их демонстрантами, возвращающимися с акции: люди в вагоне и на станции метро были в одежде черного цвета – цвет протеста в Гонконге.
Как сообщает "ТВЦентр", очередная акция протеста собрала, по данным организаторов, 430 тысяч человек. Участники выступают против поправок к закону об экстрадиции. "Смерть автономного статуса Гонконга" – так активисты характеризуют законопроект, который позволит выдавать по запросу китайских органов на материк лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР.
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