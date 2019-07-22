Опрокинулась байдарка: в Удмуртии утонула женщина

В минувшее воскресенье, 21 июля, жительница Ижевска утонула в реке Чепца. Об этом сообщает ИА "Удмуртия" со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ.
Женщина вместе с друзьями сплавлялась на байдарках по реке. Внезапно лодка, в которой плыли жительница Ижевска с другом, опрокинулась. Женщину спасти не удалось. Ее спутника доставили на берег, после чего госпитализировали.
На месте происшествия работают специалисты. Они ведут поиски погибшей. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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