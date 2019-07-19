В московском метро поезд сломался пополам

Сегодня, 19 июля в московском метро произошел страшный инцидент. Один из поездов сломался пополам.

По данным Telegram-канала Hue, произошла расцепка вагонов. На то, чтобы вернуть все как было, ушло около 15 минут. В результате случившего никто не пострадал, по крайней мере физически.