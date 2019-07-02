Путин экстренно вызвал Шойгу после гибели моряков

Российский президент Владимир Путин вызвал к себе министра обороны Сергея Шойгу после гибели 14 моряков на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По словам последнего, Путин не будет участвовать в форуме "Реки России" именно из-за трагического инцидента. Вместо него к участникам мероприятия обратиться вице-премьер Ольга Голодец. Другие подробности пока не сообщаются. Известно, что расследование контролирует главнокомандующий ВМФ.
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