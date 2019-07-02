14 моряков погибли при пожаре в глубоководном аппарате

14 моряков-подводников скончались при пожаре в глубоководном аппарате в российских территориальных водах. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Инцидент произошел 1 июля. Аппарат находился на военно-морской базе Северного флота в Североморске. По предварительным данным, причиной смерти моряков стало отравление продуктами горения. Расследование происшествия начато под контролем главнокомандующего ВМФ, предварительные версии происшествия пока не озвучиваются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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