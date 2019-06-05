В Москве неизвестные расстреляли мужчину

В селе Ознобишино в Троицком административном округе столицы злоумышленники несколько раз выстрелили в мужчину из пневматического пистолета. О произошедшем сообщила пресс-служба московского МВД.
Пострадавший получил два ранения в живот и был срочно доставлен в больницу. Сейчас за его жизнь борются медики. По факту произошедшего проводится проверка, передает "Вечерняя Москва".
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