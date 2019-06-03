Убитый в Подмосковье спецназовец спасал девушку от насильника

Стали известны подробности о погибшем в драке в Красногорском Путилкове бывшем спецназовце Никите Белянкине. Парень прогуливался вечером со своей девушкой, проходя мимо драки он решил вступиться за двух молодых людей, которых избивали всей толпой, пишет "Российская газета".
В результате, 24-летний ветеран боевых действий – Никита служил в Сирии, получил удар ножом в сердце и скончался на месте. Отец Белянка рассказал журналистам, что его сын никогда не был равнодушным и вступался за тех, кого обижают. Так, в старших классах Никита спас девушку от насильника. Причем не просто освободил жертву, но задержал преступника, и сдал его в полицию.
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