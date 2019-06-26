Жилой дом рухнул в результате взрыва в Вене

В Вене в результате мощного взрыва обрушился жилой дом. По предварительным данным, пострадали десять человек, под завалами еще остаются люди, передает ТАСС.
Инцидент произошел на улице Прессгассе. В домах на соседних улицах выбило окна. Представитель спасателей отметил в беседе с корреспондентом агенства, что число пострадавших может вырасти. По версии пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.
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