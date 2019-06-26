Уроженцы Дагестана устроили массовую драку со стрельбой в Петербурге

Четверо уроженцев Дагестана устроили потасовку со стрельбой на парковке возле дома №60 по Свердловской набережной в Петербурге. Об этом сообщает портал Flashnord.
Один из участников драки пострадал, его госпитализировали и уже прооперировали – он получил ножевое ранение. Второй участник конфликта, также раненный ножом, находится в отделении полиции. Причины драки не уточняются.
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