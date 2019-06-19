В столице дворник забил мужчину до смерти

В квартире на Мичуринском проспекте в Москве полицейские обнаружили тело мужчины с многочисленными ранениями в области головы. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на РИАМО.
Убийцей оказался дворник из села Карачарово. Как удалось выяснить следователям, злоумышленник сильно избил мужчину, после чего скрылся. В отношении дворника возбудили уголовное дело. Мотивы преступления уточняются.
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