Скандал с дочкой Алсу на шоу "Голос.Дети" Форум Откровенное интервью Цымбалюк-Романовской Гороскоп Новости "Дома-2"

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Происшествия

Основатель сервиса Lingualeo жестоко зарезал родную сестру

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Российский бизнесмен, основатель популярного образовательного сервиса Lingualeo Айнур Абдулнасыров подозревается в убийстве собственной сестры Эльвиры в родительском доме в Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, Абдулнасыров не менее восьми раз ударил ножом девушку. Она скончалась на месте, ее тело обнаружила мать. Предприниматель уже взят под стражу, по некоторым данным, он признался в содеянном. Канал отмечает, что между братом и сестрой часто вспыхивали конфликты. Кроме того, Эльвира Абдулнасырова стояла на учете у психиатра. 

4 мая 2019, 06:09

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