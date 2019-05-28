На скамейке в парке Петербурга нашли труп младенца

В парке Калининского района Петербурга обнаружили труп младенца. Тело было помещено в пакет и оставлено на скамейке. Об этом сообщает портал FlashNord со ссылкой на пресс-службу управления СКР по региону.
Страшную находку сделала местная жительница, гулявшая по парку. Она и обратилась к правоохранителям. Сейчас назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Специалисты определят причину смерти ребенка и попытаются установить другие подробности.
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