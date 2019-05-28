В центре Москвы рухнул балкон жилого дома

Балкон на третьем этаже жилой пятиэтажки в центре Москвы обрушился во вторник утром. Об этом сообщает RenTV, уточняя, что дом расположен в Товарищеском переулке.
Причины обрушения пока неизвестны. Дом был построен в 1917 году. По некоторым данным, сейчас сохраняется угроза обрушения конструкций на верхних, четвертом и пятом, этажах. Информации о пострадавших не поступало.
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