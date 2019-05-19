17 раненых: в Египте рядом с туристическим автобусом прогремел взрыв

17 человек ранены в результате взрыва рядом с туристическим автобусом в Египте. ЧП произошло неподалеку от музея в районе пирамид в Каире.
Сообщается, что среди пострадавших россиян нет. Ранеными числятся 10 египтян и 7 южноафриканцев, передает Telegram-канал радиостанции "Говорит Москва".
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