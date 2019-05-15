В Подмосковье у бывшего главы района нашли имущество на 4 млрд рублей

Генпрокуратура России планирует взыскать в счет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя стоимостью около четырех миллионов рублей. Об этом сообщает "Царьград" со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал агентству представитель надзорного ведомства Александр Куренной, Постриганю и связанным с ним людям принадлежит более 400 земельных участков и другое имущество. Правоохранители полагают, что чиновник, руководивший районом 17 лет, использовал свое служебное положение для личного обогащения.