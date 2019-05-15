На Ставрополье при подготовке теракта задержан сторонник "ИГ"

Злоумышленник не успел осуществить задуманное

Сотрудники ФСБ задержали на Ставрополье местного жителя, готовившего теракты в регионе. По данным телеканала "360", он попал под влияние запрещенной в России террористической организации "Исламское государство*".

Реализовать задуманное мужчина не успел. Согласно информации ведомства, задержанный планировал несколько атак на территории Ставрополья. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".