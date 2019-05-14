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В Москве у безработного отобрали 4 миллиона рублей

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В Бабушкинском районе Москвы неизвестный напал на безработного и отобрал пакет с четырьмя миллионами рублей. О случившемся полицейским рассказал пострадавший.

Как установили следователи, ограбление было совершено, когда мужчина сидел в машине. Преступник распылил в лицо жертве содержимое баллончика, после чего ударил дважды в висок и отнял деньги. 

Возбуждено уголовное дело. Ведутся поиски злоумышленника, сообщает "Москва 24".

Автор: Полина Крылова14 мая 2019, 09:35

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