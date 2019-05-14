В Москве у безработного отобрали 4 миллиона рублей

В Бабушкинском районе Москвы неизвестный напал на безработного и отобрал пакет с четырьмя миллионами рублей. О случившемся полицейским рассказал пострадавший.
Как установили следователи, ограбление было совершено, когда мужчина сидел в машине. Преступник распылил в лицо жертве содержимое баллончика, после чего ударил дважды в висок и отнял деньги.
Возбуждено уголовное дело. Ведутся поиски злоумышленника, сообщает "Москва 24".
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