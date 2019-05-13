В Москве водитель обстрелял автобус

В понедельник, 13 мая, на Дмитровском шоссе водитель автомобиля Lexus совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета по рейсовому автобусу. Злоумышленник быстро скрылся с места происшествия.
О случившемся полицейским рассказали очевидцы. Информации о пострадавших пока не поступало. Проводится проверка, пишет "Вечерняя Москва".
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