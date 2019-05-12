Таможня Белоруссии поймала россиянку со 100 кг экстази

На пункте пропуска Домачева (на границе Польши и Белоруссии) белорусскими таможенниками была задержана россиянка с крупнейшей за последние 25 лет партией наркотиков. Об этом сообщает РБК.
При досмотре Chrysler гражданки РФ были обнаружены таблетки экстази общим весом около 100 кг. Девушка проходила по "красному" коридору. В ходе досмотра она пыталась доказать сотрудникам таможни, что ей необходимо задекларировать только электросамокат и напольный кондиционер. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело.
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