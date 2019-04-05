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Происшествия

Поезд на полном ходу снес скорую помощь

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На регулируемом железнодорожном переезде в городе Пущиково в западной части Польши поезд на полном ходу снес карету скорой помощи, передает телеканал "360". В результате жуткого ДТП погибли двое врачей. Водитель попал в реанимацию.

ЧП сняли на видео камеры наружного наблюдения. На записи видно, как шлагбаум закрывается перед скорой помощью уже после того, как та проехала рельсы. Автомобиль пытается развернуться, и в этот момент в него на полном ходу врезается железнодорожный состав.

5 апреля 2019, 19:38

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