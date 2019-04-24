В Подмосковье мужчина зарезал друга в пьяной ссоре

В городе Долгопрудном местный житель вступил в словесную перепалку с другом, после чего напал на него с ножом и убил. ЧП случилось на улице Горького.

Полицейские обнаружили труп мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки, передает сайт "Подмосковье сегодня". Преступник задержан, возбуждено уголовное дело.



