В метро Москвы произошел сбой

От станции "Курской" до "Партизанской" на Арбатско-Покровской (синей) линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов, говорится в сообщении на официальной странице столичной подземки в Twitter. Причиной произошедшего называется инцидент с пассажиром. Подробности произошедшего устанавливаются. Движение поездов было оперативно восстановлено.
Движение на участке Арбатско-Покровской линии (3) от «Курской» до «Партизанской» восстановлено и вводится в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 23 апреля 2019 г.
Откровенное интервью бывшей жены актера
У поющей ведущей проблемы со здоровьем
Продюсера шокировал акт вандализма
Стало известно, были ли в крови женщины наркотики
Популярные темы форума
Сплю с несовершеннолетней
Разница должна быть не меньше 7 лет
Может ли мужчина ударить
Высоцкий
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
Будут ли украинцы через 1-2 года так же разочарованы Зеленским как сейчас нынешним президентом? Я за дружбу и сотрудничество стран СНГ.
Секс
Как встретить любовь сидя дома?
Пасс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Почему осуждают?
Кто был доктор Айболит по национальности?
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Как удержать мужчину?
О размере, ... нравится девушкам
Люблю зрелых
Легко ли найти работу в Москве?
Зеленский стал президентом Украины!
Хочет сумку за 200 тысяч
"Звезды" вообще работают?
Стоит ли мужу быть на родах?
Все говорят ,что у нас в России нет среднего класса?Почему
Содержанка это кто?
дочь строит глазки моему мужу
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Фильмы ужасов.
По радио говорят про Украинские выборы,как вы думаете ,кто победит?
Вопрос админу
бедный муж
Можно ли вернуть доверие?