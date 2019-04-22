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Происшествия

На севере Москвы устроили стрельбу

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В понедельник, 22 апреля, возле стоматологической клиники на Хорошевском шоссе в Москве двое неизвестных выстрелили в мужчину. Как сообщили очевидцы, с места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле Mercedes-Benz. 

Пострадавший выжил. Правоохранительные органы уже ведут розыск преступников, передает "Москва 24".

Автор: Полина Крылова22 апреля 2019, 15:52

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