При крушении самолета погибли два человека

В американском штате Техас в результате крушения небольшого самолета погибли два человека. Воздушное судно упало в аэропорту города Кингсленда.
Экспертам предстоит выяснить обстоятельства случившегося. На место происшествия прибыли экстренные службы, передает телеканал "360".
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