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Происшествия

В Москве при пожаре погиб человек

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19 апреля в городе Московском ТиНАО вспыхнул огонь в квартире жилого дома. По предварительной информации, горели личные вещи и постельные принадлежности.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате ЧП погиб один человек, личность которого устанавливается. На месте происшествия работают медики, сообщает "Вечерняя Москва".

Автор: Полина Крылова19 апреля 2019, 11:42

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