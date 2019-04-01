В Москве при стрельбе из пистолета ранен мужчина

На улице Александры Монаховой в поселке Коммунарка в Новой Москве у мужчины произошел конфликт с двумя злоумышленниками, которые обстреляли его из травматического пистолета и скрылись, передает сетевое издание m24.ru. Пострадавшего доставили в больницу.
Врачи сообщили о произошедшем в полицию. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Ведется поиск нападавших.
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