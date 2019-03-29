60 ударов ножом: шоу Галкина довело до дикой резни
Жуткое и бессмысленное убийство совершил 26-летний артист-неудачник, приехавший покорять Москву из Коряжмы. Преступление произошло 18 января, но страшные подробности этого дела следователи раскрыли только сейчас.
Выяснилось, что мужчина в тот роковой день отправился в телецентр "Останкино", чтобы принять участие в кастинге на шоу Максима Галкина. Однако он не прошел кастинг – телевизионщики отвергли его кандидатуру.
Расстроенный провинциал зашел в один из ближайших домов, чтобы переодеться, сообщает "Московский комсомолец". Там он решил снять стресс и выпить пива. На свою беду в это время вышел покурить на лестничную площадку один из жильцов дома. Мужчина сделал незнакомцу замечание, увидев алкоголь.
После словесной перебранки несостоявшийся артист искромсал обидчика ножом, нанеся ему более 60 ударов. Затем переоделся в чистые вещи и покинул место преступления.
Убийцу нашли и допросили. В разговоре со следователями он утверждал, что не помнит момент нападения. Артиста-неудачника приговорили к девяти годам тюрьмы.
Напомним, Максим Галкин стал фигурантом еще одного скандала. Так, ранее МВД Дагестана завершило расследование по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова. Бывший муж Аллы Пугачевой был целью покушения, которое готовилось в Махачкале в июле 2017 года.
Неожиданно один из фигурантов уголовного дела заявил, что убийство певца заказал нынешний муж Аллы Пугачевой Максим Галкин, который приревновал артиста к Примадонне. Правоохранители ему в этом отказали.
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