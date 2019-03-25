Родственница звезды Голливуда заживо сгорела на Украине
Автокатастрофа произошла около часа ночи 24 марта на проспекте Шевченко. Водитель BMW начал обгонять вторую машину, но вылетел на "встречку" и врезался в бетонный столб. Смертельную аварию зафиксировали камеры уличного наблюдения.
Хозяина автомобиля выбросило из салона, но внутри загоревшейся машины осталась потерявшая сознание пассажирка. К тому моменту, когда BMW удалось потушить, она уже скончалась.
Жертвами ДТП стали 22-летний брат чемпиона мира по боксу Шамиль Гаджиев и 33-летняя дочь местного предпринимателя Виктория Кравченко, сообщает Dumskaya.net.
Известно, что девушка – дальняя родственница актера Сильвестра Сталлоне по материнской линии. У нее остались двое детей.
Отец погибшей, Валерий Кравченко ранее неоднократно заявлял о своем родстве с Жаклин Сталлоне, матерью актера Сильвестра Сталлоне. Ее предки переехали в США из Одессы в 1888 году, передают Вести.ru.
Эту информацию далеко не все воспринимали всерьез. Однако в 2003 году мать Сильвестра Сталлоне в интервью рассказала, что у нее в Одессе остался племянник Валерий Кравченко.
Сильвестр Сталонне – американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. За свою карьеру снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в сериях "Рокки", "Рэмбо", "Неудержимые" и "План побега".
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