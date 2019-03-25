Родственница звезды Голливуда заживо сгорела на Украине

В Одессе в крупном ДТП погибли дети известных в городе предпринимателей. Известно, что Сильвестр Сталонне приходится дальней родней одной из жертв.

Автокатастрофа произошла около часа ночи 24 марта на проспекте Шевченко. Водитель BMW начал обгонять вторую машину, но вылетел на "встречку" и врезался в бетонный столб. Смертельную аварию зафиксировали камеры уличного наблюдения.

Хозяина автомобиля выбросило из салона, но внутри загоревшейся машины осталась потерявшая сознание пассажирка. К тому моменту, когда BMW удалось потушить, она уже скончалась.

Жертвами ДТП стали 22-летний брат чемпиона мира по боксу Шамиль Гаджиев и 33-летняя дочь местного предпринимателя Виктория Кравченко, сообщает Dumskaya.net.

Известно, что девушка – дальняя родственница актера Сильвестра Сталлоне по материнской линии. У нее остались двое детей.

Отец погибшей, Валерий Кравченко ранее неоднократно заявлял о своем родстве с Жаклин Сталлоне, матерью актера Сильвестра Сталлоне. Ее предки переехали в США из Одессы в 1888 году, передают Вести.ru.

Эту информацию далеко не все воспринимали всерьез. Однако в 2003 году мать Сильвестра Сталлоне в интервью рассказала, что у нее в Одессе остался племянник Валерий Кравченко.

Сильвестр Сталонне – американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. За свою карьеру снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в сериях "Рокки", "Рэмбо", "Неудержимые" и "План побега".

