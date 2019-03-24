В Москве жестоко избили сына известного повара

В Москве сыну известного сицилийского повара Винченцо Абитабиле в школе сломали челюсть. Всему виной суровое реалии российского образования.
Известно, что к 14-летнему Денису и его другу пристал десятиклассник. Парень вступился за приятеля, но расплатился сломанной челюстью и ушибами. Теперь делом занимаются школа и полиция, передает Telegram-канал Mash.
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