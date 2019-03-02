В Москве мужчина зарезал жену и ребенка

В квартире одного из домов на северо-востоке Москвы мужчина зарезал жену и своего малолетнего сына, после чего попытался свести счеты с жизнью, передает телеканал "360". Нападавшего спасают врачи. На место прибыли сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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