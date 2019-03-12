Миллионера из списка Forbes обокрали в Москве

Российский мультимиллионер Дмитрий Конов обратился в полицию Москвы с заявлением о краже драгоценностей из его квартиры в элитном комплексе "Золотая миля". Об этом сообщает "ФедералПресс".
Со слов бизнесмена, неизвестные вынесли из его квартиры ювелирные украшения. Причем Конов не исключает, что это произошло еще несколько месяцев назад, в период с 27 декабря 2018 года по 12 января нынешнего года. Полиция начала проверку.
Добавим, что Конов является главой правления холдинга "Сибур". По оценкам Forbes, его состояние в прошлом году достигло 500 млн долларов, напоминает "Вечерняя Москва".
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