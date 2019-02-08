В Москве понятой угнал авто задержанного полицией драгдилера

Столичные полицейские так воодушевились успехом при задержании гражданина с крупной партией наркотиков, что забыли про его машину. А когда вспомнили – попросили перегнать автомобиль к отделению гражданина, приглашенного в качестве понятого. Пока стражи порядка занимались драгдилером, активист успел угнать и продать "Фольксваген-Пассат".

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