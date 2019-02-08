В Москве понятой угнал авто задержанного полицией драгдилера
Автомобиль полицейские оставили на том месте, где был задержан торговец наркотиками. Послали за ним присутствовавшего при задержании 24-летнего Антона Калябина, который его и угнал.
Понятой, недолго думая, воспользовался моментом и выставил авто на торги. Объявление 4 дня висела в группе перепродажи подержанных автомобилей в соцсети "ВКонтакте". Откликнулся на него Андрей. Покупатель поторговался с продавцом, сошлись на 110 тысячах – и сделка состоялась.
Покупатель говорит, что подозрений по машине у него не возникло – она не стояла на учете, не числилась в угоне, все документы были в порядке. "А вот сразу на следующий день мне позвонили из полиции и попросили вернуть авто. Прямо сразу на следующий день. Как будто запланировано ждали, пока ее кто-то купит", - рассказывает потерпевший.
Понятого Антона ждет очная ставка с покупателем Андреем. Ему грозит статья за угон автомобиля. А Андрей, скорее всего, потеряет свои 110 тысяч рублей. По его словам, полицейские предложили варианты: либо устно договориться с подозреваемым о возврате денег, либо подавать гражданский иск на взыскание этой суммы. В разговоре с "Комсомольской правдой" потерпевший признался: он не верит, что Антон провернул все это один. Андрей отмечает, что понятой-угонщик слишком свободно ведет себя в отделении полиции.
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