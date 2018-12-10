Омич угнал фургон ритуальных услуг и напился

Полиция Омска получила заявление об угоне фургона, который используют для перевозки трупов. Об этом сообщила 46-летняя владелица машины.
Выяснилось, что транспорт угнал ее знакомый. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Его обнаружили в деревне недалеко от Омска в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает gorod55.ru.
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