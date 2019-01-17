В Омске пьяный механик угнал и разбил отремонтированную им машину

Житель Омска обратился в полицию с заявлением об угоне. Он рассказал, что его автомобиль Toyota Vista, припаркованный рядом с домом на улице Шебалдина, пропал. В ГАИ правоохранителям рассказали, что разыскиваемая ими машина попала в ДТП на Харьковской улице, передает портал gorod55.ru. Иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с другим авто, а водитель с места аварии сбежал.
По подозрению в совершении преступления был задержан работник станции технического обслуживания, где недавно ремонтировалась эта Toyota. Он признался, что заранее украл запасной комплект ключей у клиента, а затем, проходя мимо его двора будучи пьяным, решил взять машину покататься.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение авто без цели хищения". Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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