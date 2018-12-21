Под Москвой задержали банду угонщиков

В Московской области полиция задержала четырех подозреваемых в угонах автомобилей премиум-класса, передает Пятый канал. По данным МВД, банда похитила семь машин. Две из них были обнаружены в гаражах задержанных. Общий ущерб от действий злоумышленников оценивается более чем в 20 миллионов рублей.

Автомобили угоняли с подземных стоянок или с парковок возле домов. Злоумышленники использовали специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя.