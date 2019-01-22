Под Москвой поймали серийных угонщиков

В Павловском Посаде задержали двух подозреваемых в угоне автомобиля, стоявшего возле одного из домов в деревне Кабаново, передает сайт "Подмосковье сегодня". В ходе обыска у них были обнаружены инструменты для хищения чужого имущества и угнанный автомобиль. Выяснилось, что они причастны по меньшей мере к еще одному хищению авто.
Общая сумма ущерба от действий злоумышленников превысила полтора миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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