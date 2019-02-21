Мужчина расправился с семьей после отказа жены увеличить грудь

Полиция Тайваня расследует обстоятельства смерти семьи из четырех человек, передает "Экспресс газета". Их тела были обнаружены в машине. По предварительным данным, мужчина расправился со своей женой и двумя детьми, после чего погиб сам.

Вызывают серьезные вопросы мотивы, побудившие главу семьи так поступить. Сообщается, что за несколько лет до произошедшего женщина, по просьбе мужа, увеличила себе грудь. Однако в 2018 году у пары начались проблемы.

Мужчина был уверен, что счастье вернется в их семью, стоит его супруге еще раз провести операцию по увеличению груди. Его возлюбленная, однако, ложиться под нож хирурга отказалась и, более того, заявила, что собирается подавать на развод. Именно чтобы спокойно обсудить все детали бракоразводного процесса она отправилась к мужу, взяв с собой двух детей.