Мужчина расправился с семьей после отказа жены увеличить грудь

Полиция Тайваня расследует обстоятельства смерти семьи из четырех человек, передает "Экспресс газета". Их тела были обнаружены в машине. По предварительным данным, мужчина расправился со своей женой и двумя детьми, после чего погиб сам.
Вызывают серьезные вопросы мотивы, побудившие главу семьи так поступить. Сообщается, что за несколько лет до произошедшего женщина, по просьбе мужа, увеличила себе грудь. Однако в 2018 году у пары начались проблемы.
Мужчина был уверен, что счастье вернется в их семью, стоит его супруге еще раз провести операцию по увеличению груди. Его возлюбленная, однако, ложиться под нож хирурга отказалась и, более того, заявила, что собирается подавать на развод. Именно чтобы спокойно обсудить все детали бракоразводного процесса она отправилась к мужу, взяв с собой двух детей.
Вскрылось настоящее имя дивы
Телеведущая переживает тяжелые времена
Велась стрельба
Звезда стала похожа на привидение
Популярные темы форума
Уснул во время секса
Почему Волочкова снова в трусах?
Клянёться что не изменял.
Не мужик, а мямля
Муж сестры мой любовник
Жены футболистов на одно лицо
7 см приговор?
Дочка любит больше папу чем меня
Жена все тратит на себя
Скучные отношения
Верите ли вы народную медицину?
А вы праздновали 14 февраля?
Стоит ли общаться с незамужними подругами?
Ни одного подарка за год отношений
Осталась одна я незамужняя
Сплетница подруга
Дочь матерится при мне
Конфликт Айзы и Водонаевой
Мужчина без прав
Сомнения перед замужеством
Думаю что Дакота и Соколовский сойдутся
Получить очень материальную помощь
Его отец назвал меня "тунеядкой"
Не видитесь на рекламу
"Красота требует денег" Согласны?
С кем бы из знаменитостей вы бы...
Захарова похоронили как бомжа
Алкоголь во время диеты
Не могу найти работу
Неугамонный ребенок